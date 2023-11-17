Финляндия закрывает 4 пункта пропуска на границе с рф
Финляндия с 18 ноября полностью закроет 4 пункта пропуска на границе с россией.
Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
Премьер подчеркнул, что пункты пропуска будут закрыты ночью с 17 на 18 ноября. Финляндия обсудила решение с соседями и ЕС.
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен отметила, что это решение вызвано большим количеством беженцев, ищущих убежища, и едут к ним через границу из россии.
По ее словам, пограничная зона остается мирной территорией, за ситуацией на границе будут наблюдать. Последующие изменения в работе КПП будут приниматься после анализа ситуации.
Пункты будут закрыты до 18 февраля 2024 года.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/26701