Финляндия закрывает 4 пункта пропуска на границе с рф

Финляндия с 18 ноября полностью закроет 4 пункта пропуска на границе с россией.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Премьер подчеркнул, что пункты пропуска будут закрыты ночью с 17 на 18 ноября. Финляндия обсудила решение с соседями и ЕС.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен отметила, что это решение вызвано большим количеством беженцев, ищущих убежища, и едут к ним через границу из россии.

По ее словам, пограничная зона остается мирной территорией, за ситуацией на границе будут наблюдать. Последующие изменения в работе КПП будут приниматься после анализа ситуации.

Пункты будут закрыты до 18 февраля 2024 года.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26701

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