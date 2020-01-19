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Флот США начал развертывание в зоне Индо-Тихоокеанского командования: названы цели

Флот США начал развертывание в зоне Индо-Тихоокеанского командования: названы цели

17 января 2020 года авианосно-многоцелевая группа ВМС США с флагманом — атомным авианосцем USS Theodore Roosevelt и шестью кораблями охранения начала развёртывание в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

Об этом сообщает Телеграмм-канал «Оперативная линия».

В группу также входят ракетный крейсер USS Bunker Hill (CG-52), ракетные эсминцы USS Russell (DDG-59), USS Paul Hamilton (DDG-60), USS Pinckney (DDG-91), USS Kidd (DDG-100) и USS Rafael Peralta (DDG-115).

Для эсминца USS Rafael Peralta (DDG-115) это первый боевой поход с момента приёма его в боевой состав ВМС США в июле 2017 года.

Отмечается, что в случае очередного обострения обстановки вокруг Ирана, возможно, за счёт этих сил будет усилена группировка ВС США.

Источник: sprotyv.info

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Темы: армия, США

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