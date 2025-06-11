Фонд підтримки енергетики України передав харківським енергетикам спецтехніку

Харківобленерго отримало спецтехніку від Фонду підтримки енергетики України.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Харківобленерго».

11 одиниць спецтехніки працюватимуть у районних підрозділах товариства.

«На сьогодні понад 200 одиниць нашої спецтехніки знищено ворогом. Отримані автомобілі замінять пошкоджену або втрачену внаслідок бойових дій техніку підприємства. Ми вдячні Міністерству енергетики, Фонду підтримки енергетики України та всім донорам за системність та професійний підхід до збереження та зміцнення енергетичного потенціалу Харківщини», – зазначив в. о. генерального директора «Харківобленерго» Вʼячеслав Кравцов.

Нагадаємо, Фонд підтримки енергетики України створений навесні 2022 року за спільної ініціативи Міністра енергетики України Германа Галущенка і тогочасного Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Фонд став дієвим механізмом взаємодії України з урядами, міжнародними організаціями та приватними донорами країн-партнерів.

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