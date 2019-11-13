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13.11.2019 16:50
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Фракция Тимошенко перешла в оппозицию

Фракция Тимошенко перешла в оппозицию

Парламентская фракция "Батькивщина" переходит в оппозицию к власти, заявила ее лидер, народный депутат Украины Юлия Тимошенко после того, как Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли. Она обвинила власти в "политике уничтожения Украины".

"Наша команда заявляет о переходе партии "Батькивщина" в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности", - сказала Тимошенко на брифинге в среду в Киеве.

Она добавила, что "Батькивщина" не поддерживает распродажу земли, приватизацию стратегических объектов.

Накануне президент Владимир Зеленский заверил, что землю в Украине смогут покупать только украинские граждане. Иностранцы смогут покупать земельные участки только в случае, если об этом украинцы проголосуют на всеукраинском референдуме.

Как отмечатеся, по данным социологических исследований более половины населения Украины поддерживают введение рынка земли в стране, однако 69% против предоставления разрешения иностранцам покупать землю когда-либо. 

В то же время согласно планам Кабмина, в первую очередь право на покупку земли получат украинцы, а для иностранцев рынок откроют через 4 года.

 

Агентство Телевидения Новости

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