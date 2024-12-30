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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте подякував Литві за її потужну підтримку України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте подякував Литві за її потужну підтримку України

Включно з одним мільярдом євро у формі військової допомоги, з початку повномасштабного вторгнення росії. Литва «підштовхує нас усіх до більшої роботи, зокрема до інвестування в українську оборонну промисловість», – сказав пан Рютте. Він наголосив на продовженні підтримки України з боку НАТО, пославшись на зобов’язання надати 40 мільярдів євро безпекової допомоги у 2024 році і Командування НАТО з питань безпекової допомоги і тренування у Вісбадені, яке вже перебирає на себе відповідальність за підтримку України.

Пан Рютте наголосив на необхідності йти далі у підтримці України задля зміни ходу війни. «Я знаю, що можу розраховувати на підтримку Литви», – наголосив він.

Генеральний секретар подякував Литві за її значні внески в НАТО і спільну безпеку, в тому числі за її лідерство в оборонних видатках і зусилля щодо збільшення виробництва оборонної продукції. Він зазначив, що Литва «інвестує понад 3% свого ВВП» в оборону, підкресливши , що ця цифра «невдовзі зросте до 3,5% ВВП».

Пан Рютте також нагадав про нещодавню угоду між Литвою і Райнметалом щодо будівництва заводу з виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів, яка, за його словами «свідчить про вашу відданість нарощувати виробництво оборонної продукції». Литва приймає в себе передові сухопутні сили НАТО під проводом Німеччини, які мають збільшитись до бригадного рівня до 2027 року, до 4800 військовослужбовців.

«Це значно посилить наше стримування і нашу оборону на східному фланзі нашого Альянсу», – сказав Генеральний секретар Рютте.

#ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу #НАТО та #Литва / #AFU are grateful for #NATO amd #Lithuania support and assistance

Text and photo: NATO

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_231783.htm

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/19659

Новости портала «Весь Харьков»

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