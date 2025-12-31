Держава
Геополитические итоги 2025 года

Секция Дельта группы «Информационное Сопротивление» December 30, 2025

2025 год утвердился как один из ключевых этапов формирования новой геополитической реальности. Мир окончательно отошел от логики «восстановления» и вошел в фазу длительной нестабильности, где определяющими стали не отдельные кризисы, а их системное взаимодействие.

В течение года обострились давние и новые конфликты — от Ближнего Востока до глобальных торговых войн, в то же время усилились трансформации ведущих союзов, в частности НАТО и Европейского Союза. Экономические, технологические и безопасности споры все теснее переплетаются, превращаясь в инструменты геополитического противостояния между центрами силы. Таким образом, 2025 год ознаменовал переход к эпохе, в которой конкуренция великих держав, региональные войны и структурные сдвиги в мировом порядке формируют новые правила международной политики - нестабильные, жесткие и долгосрочные.

Год ознаменовался резким ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и фактическим переломом многолетней логики косвенного противостояния между Ираном и Израилем. В июне израильские удары по иранским военным и ядерным объектам стали кульминацией накопившегося напряжения и спровоцировали ракетные и беспилотные ответы Ирана, а также активизацию его региональных союзников, в частности хуситов. Параллельно Израиль продолжал масштабные военные операции в Газе, что привело к значительным разрушениям и гуманитарным потерям. В конфликт все более активно вовлекались внешние игроки: США от сдержанной позиции перешли к прямым ударам по стратегическим объектам Ирана. Это резко повысило риск региональной войны с глобальными последствиями, усилило роль ООН и международных посредников и сделало безопасность Ближнего Востока одной из центральных тем мировой политической повестки дня.

Полномасштабная война россии против Украины в 2025 году оставалась главным фактором стратегической нестабильности в Европе. Эта война давно вышла за пределы регионального измерения, влияя на решения НАТО, оборонную политику ЕС, глобальные рынки вооружений и дипломатические форматы взаимодействия между Западом и государствами «Глобального Юга». Украина сочетала ведение боевых действий с активной дипломатией, настаивая на том, что переговоры возможны только при условии сохранения обороноспособности и международного давления на россию. Таким образом, война в Украине в 2025 году не только продолжалась и нарастала, но и окончательно закрепилась как системообразующий элемент новой европейской и глобальной архитектуры безопасности.

В 2025 году мировая экономика все более явно стала полем геополитического противостояния. Соединенные Штаты резко активизировали торговые войны, введя масштабные тарифы на импорт из Китая, а также Канады, Мексики и других крупных экономик. Это вызвало волну взаимных таможенных мер и усилило нестабильность в глобальной торговле.

В ответ Китай принял асимметричные меры, в частности ограничил экспорт редкоземельных материалов, критически важных для высокотехнологичных и оборонных отраслей. Мировые рынки отреагировали ростом цен на сырье, прежде всего на золото и серебро, которые традиционно воспринимаются как «тихие гавани» в периоды турбулентности. Параллельно эксперты фиксируют устойчивую тенденцию к протекционизму и регионализации торговли: глобальные цепочки поставок перестраиваются, а экономические решения все чаще принимаются из соображений безопасности, а не эффективности. В то же время МВФ прогнозирует умеренный рост мирового ВВП на уровне около 2% в 2025 году, что свидетельствует не о восстановлении, а о хрупкой стабилизации после длительных кризисов. Поэтому в 2025 году торговля окончательно перестала быть нейтральным экономическим механизмом и превратилась в стратегический инструмент геополитического влияния, способный формировать новые линии раздела в мировой экономике.

2025 год стал показательным и для трансформации системы коллективной безопасности. Ключевым событием стал саммит НАТО в Гааге, на котором государства-члены подтвердили готовность укреплять Альянс в условиях растущей геополитической конкуренции. Лидеры согласились на существенное увеличение оборонных расходов — для отдельных стран до 5 % ВВП в перспективе до 2035 года, а также на углубление сотрудничества с партнерами, прежде всего с Украиной. Отдельное внимание уделили вопросам сдерживания и возможным параметрам будущих переговорных форматов по безопасности в Восточной Европе. Параллельно Мюнхенская конференция по безопасности 2025 года, проходившая под темой «мультиполяризации», зафиксировала более широкий контекст этих решений. Мировой порядок все больше выходит за пределы однополярной модели, а разногласия между ключевыми игроками в сфере безопасности только обостряются. В совокупности эти события показали: НАТО не только сохраняет центральную роль в евроатлантической безопасности, но и активно адаптируется к новой реальности — миру, где сдерживание, союзническая солидарность и стратегическая выносливость становятся важнее временной стабильности.

Международные саммиты стали ключевыми площадками для координации позиций в мире, который все больше движется в сторону мультиполярности. Всемирный экономический форум в Давосе сосредоточил внимание политических и бизнес-лидеров на вопросах экономической стабильности, развития искусственного интеллекта, климатических изменений и энергетической безопасности. Центральной идеей форума оставалась необходимость межгосударственного сотрудничества в условиях фрагментации глобальной экономики и роста геополитических рисков. Вопросы безопасности и войны в Европе стали фокусом Лондонского саммита по Украине, где обсуждались долгосрочные механизмы поддержки украинской безопасности, координация дипломатических усилий и возможное усиление санкционного давления на россию в случае провала переговорных процессов. Этот подход был подкреплен и на Европейском политическом саммите в Копенгагене, который объединил 43 страны и подтвердил стремление Европы к сохранению стабильности, политической координации и стратегической автономии.

Параллельно укреплялись альтернативные центры влияния. Расширение BRICS стало символом трансформации мирового порядка: блок позиционирует себя как платформа для экономического и политического сотрудничества вне западных институтов, что постепенно меняет баланс сил в глобальном управлении. В то же время Китай продолжал наращивать стратегическое присутствие в соседних регионах, сочетая дипломатию, инфраструктурные инвестиции и политическое влияние, в частности в Мьянме, где Пекин играет важную роль в поддержке действующего режима. Эти тенденции были отражены и на саммите G20 в Йоханнесбурге, первом в истории проведенном в Африке. Основными темами стали инклюзивный экономический рост, продовольственная безопасность, финансирование энергетического перехода и инновации. Несмотря на частичное отсутствие отдельных западных лидеров, принятие совместной декларации свидетельствовало о стремлении сохранить диалог даже в фрагментированной международной среде.

2025 год окончательно закрепил переход к мультиполярному мировому порядку, в котором влияние все меньше концентрируется в руках ограниченного круга традиционных государств. Наряду с США и Китаем растет роль региональных лидеров, средних государств и ситуативных коалиций, что усложняет механизмы глобального управления и делает международную систему менее предсказуемой. Ключевым фактором этой трансформации становятся технологии, климат и энергетика. Генеративный искусственный интеллект превращается в элемент национальной мощи: государства, которые контролируют данные, полупроводники, вычислительные мощности и алгоритмы, получают стратегическое преимущество в экономике, обороне и дипломатии. Это стимулирует технологическую фрагментацию мира и конкуренцию за технологический суверенитет. В то же время климатические изменения и энергетический переход все чаще влияют на решения в области безопасности. Растет риск конфликтов, связанных с дефицитом воды, продовольствия и критических ресурсов, а борьба за доступ к литию, кобальту и редкоземельным металлам становится новым измерением геополитического соперничества.

Этот год стал одним из самых значительных в современной геополитике, обнажив глубину системных изменений в мировом порядке. Рост военной напряженности – от Ближнего Востока до Европы – совпал с трансформацией механизмов коллективной безопасности: НАТО и ЕС адаптируются к новым угрозам, в то же время глобальные альянсы становятся более фрагментированными и менее универсальными. Экономическое измерение геополитики также претерпело серьезные потрясения. Торговые войны, протекционизм и санкционная политика превратили мировую торговлю в инструмент стратегического давления, который напрямую влияет на финансовые рынки и цены на ключевые активы, в частности золото и серебро. Параллельно происходит сдвиг к мультиполярности: влияние Запада уже не является бесспорным, а такие объединения, как BRICS, вместе с Китаем и региональными блоками, формируют альтернативные центры силы. В этой новой реальности инновации, от искусственного интеллекта до энергетической трансформации, становятся полноценным геополитическим ресурсом, определяющим конкурентоспособность государств и их способность влиять на международный порядок.

В совокупности эти процессы свидетельствуют: мир в 2025 году находился в точке напряжения между войнами и переосмыслением правил игры. Традиционные институты сотрудничества сталкивались с беспрецедентными вызовами, а стабильность все больше зависела от способности государств сочетать силу, дипломатию и технологическую адаптацию в условиях затяжной глобальной нестабильности.

