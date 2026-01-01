Год угасающей надежды

Уходящий 2025 год стал периодом шоковых перемен в мире, что связано с приходом в Белый дом новой администрации во главе с президентом Трампом. Непредсказуемость, ситуативность, лихорадочность – возможные эпитеты заключительного отрезка первой четверти ХХІ века. Стабильность остается не во многих вещах, увы, такой по прежнему является войны россии против Украины, как уже части Западного мира, вопреки попыткам обернуть эту данность вспять.

Ожидалось, что мирный процесс по Украине не будет простым, однако события 2025 года показали всю глубину данной международной проблемы. Текущая неспособность авторитетных мировых игроков в вопросе остановки российской агрессии указывает на пороки мировой системы во главе с ООН, как основным арбитром. Организация переживает темные времена и ее вообще неслышно в украинском вопросе. Одновременно администрация Трампа, которая взялась оперативно решать узлы войн и конфликтов на планете, пока не получила на выходе вразумительный результат в деле долговременного мира для Украины, а в широком смысле для Европы.

Год медленного, ползучего продвижения российской армии на фронте – главная гордость путина, который делает ставку на долгосрочную милитаризацию рф. кремль делает военщину основой социальной конструкции россии, а войну – национальной идеей. Войну саму по себе без каких-то целей, кроме разрушения. Так видится путину победное шествие его орд.

В новогоднем обращении он сказал: «…народ россии своими успехами слагает новые главы тысячелетней истории страны… участники «СВО» взяли на себя ответственность сражаться за Родину…россия верит в бойцов и в победу». Высокопарные сентенции, лишенные под собой смысла. Бездарное восхваление смерти. Бесчеловечный лепет ожесточенного диктатора и террориста.

Что же может быть героического в геноцидной политике против народа Украины. Когда это геройством стали ракетные удары по гражданским объектам, разрушение жилых кварталов, война против электростанций и трансформаторных подстанций?.. Бесконечная череда военных преступлений, которые формируют ткань гобелена геноцида.

Вопреки очевидности данной картины мировое сообщество достаточно медлительно, если не сказать хуже в вопросе привлечения агрессора к ответственности за его злодеяния. Наоборот в ходе мирного процесса звучат голоса о выполнении ультиматумов путина. Особенно кремль активно продвигает территориальный вопрос, который теперь стал экзистенцией его агрессии. Тема «исторических земель» растекается из уст путина. Опасность ее в том, что только лишь одной Украиной она не ограничится, потому и Европа, ее осмысленная часть готовится к грядущей военной конфронтации с москвой.

Совокупный фон выглядит не празднично, не по-новогоднему. Новой радости не просматривается за частоколом орудийных расчетов. Подлинный мир в Украине – кажется мечтой, его подменяют суррогатами и фейками. Касательно фейков, то здесь россия в числе мировых лидеров.

Чего стоит информационная шумиха вокруг попытки атаковать путинскую резиденцию на Валдае. Столько ресурсов вложено в промоушн постановки угрозы для жизни путина, что Голливуд отдыхает. Даже детям очевидно – кремль запустил низкопробный фейк с целью затормозить мирный процесс. Нанести удар по договоренностям США и Украины касательно мирного плана.

Расчет сделан на философию постправды, конструирование мифа об украинском нежелании вернуть мир на украинскую же землю. Это просто тотальный нонсенс. Главный, но не единственный, отказник от мирного процесса именно путинский режим, который теплит надежду успеха своего завоевательного и ревизионисткого курса.

Но не эта надежда нужна миру. Не этого ждут народы в нынешнюю неспокойную эпоху. Мир снова застыл в ожидании чуда. Искры надежды на это чудо, завершение страшнейшей войны современности, греют души в эти снежные дни, когда кажется мрак разогнать почти невозможно, однако сдаваться также просто немыслимо.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/1010

