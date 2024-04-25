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Государственную пограничную службу Украины увеличат на 15 000 человек — спикер ГПСУ Андрей Демченко

Государственную пограничную службу Украины увеличат на 15 000 человек — спикер ГПСУ Андрей Демченко

Нужно понимать, что когда нужно будет взять под контроль всю нашу государственную границу, первыми будут оставаться пограничники. Нам нужно численное преимущество от того, что есть сейчас, чтобы иметь сейчас эти боевые подразделения

Увеличивать количество пограничников будут в рамках мобилизации, в то же время добровольцы также могут самостоятельно обращаться в центры комплектования ГПСУ.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/34854

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