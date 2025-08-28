Громади з Харківщини та Волині підписали Меморандум про співпрацю

У межах національного проєкту тилових громад і громад-форпостів «Пліч-о-Пліч: Згуртовані громади» підписано Меморандум про співпрацю між Золочівщиною на Харківщині та Любешівською громадою Волинської області.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

Під час зустрічі сторони обговорили взаємодію у сферах освіти, культури, охорони здоров’я, оздоровлення дітей, а також підтримку відновлення пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури.

Окремим напрямком визначено налагодження співпраці з міжнародними партнерами Любешівської громади з Німеччини та Польщі з метою залучення інвестицій у комунальну сферу.

Агентство Телевидения Новости