Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:33
Просмотров: 111

Громади з Харківщини та Волині підписали Меморандум про співпрацю

Громади з Харківщини та Волині підписали Меморандум про співпрацю

У межах національного проєкту тилових громад і громад-форпостів «Пліч-о-Пліч: Згуртовані громади» підписано Меморандум про співпрацю між Золочівщиною на Харківщині та Любешівською громадою Волинської області.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

Під час зустрічі сторони обговорили взаємодію у сферах освіти, культури, охорони здоров’я, оздоровлення дітей, а також підтримку відновлення пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури.

Окремим напрямком визначено налагодження співпраці з міжнародними партнерами Любешівської громади з Німеччини та Польщі з метою залучення інвестицій у комунальну сферу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 