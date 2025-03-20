Громадяни України, які перебувають у росії без «законних підстав», повинні покинути країну: указ путіна

Російський диктатор володимир путін підписав указ, згідно з яким громадяни України, які перебувають у росії «без законних підстав» повинні виїхати до 10 вересня 2025 року або «легалізуватися».

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті правової інформації рф.

Крім того, згідно з документом, «іноземні громадяни або особи без громадянства», які прибули на підконтрольну росії територію чотирьох областей, про анексію яких рф заявила у 2022 році (йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області), мають до 10 червня 2025 року пройти медогляд, а також зробити тести на вживання наркотиків та здати аналізи на ВІЛ.

Водночас у документі є посилання на указ путіна від 30 грудня 2024 року «Про тимчасові заходи щодо врегулювання правового становища окремих категорій іноземних громадян».

У такому документі написані дії, які влада Росії вважає врегулюванням правового становища іноземних громадян, що перебувають у країні.

Тому в тексті указу йдеться про те, що від українців вимагатимуть здати біометричні дані, пройти медичний огляд, іспит на знання російської мови та історії, а також вони повинні «погасити наявні заборгованості».

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