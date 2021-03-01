Грузия открывается для украинцев

Граждане Украины и ряда других стран с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Отмечается, что на третий день пребывания в Грузии путешественникам придется пройти повторное тестирование за свой счет.

Как пояснил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, речь идет о пересечении границы Грузии воздушным путем. Сухопутные границы для иностранцев, как и раньше, остаются закрытыми.

Кроме Украины, в Грузию также смогут приехать граждане Армении, Азербайджана, Казахстана, России и Беларуси.

Ранее Грузия уже упростила правила въезда для граждан стран ЕС, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Бахрейна. С 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа.

С 1 февраля в Грузии сняли и ограничения на международное регулярное авиасообщение. Несколько авиакомпаний уже возобновили рейсы в страну. Также глава грузинского правительства объявил о снятии большинства COVID-ограничений.

В частности, в стране начнут работать горнолыжные курорты, спортзалы, возобновит работу междугородный транспорт. Кафе и рестораны смогут принимать посетителей внутри помещений. Запрет на перемещение в ночные часы, как и раньше, будет действовать (21:00 - 05:00).

С 1 марта в Батуми кафе и рестораны смогут принимать посетителей внутри помещений, с 8 марта - по всей Грузии (кроме выходных), а с 15 марта заработают спортзалы.

С 1 марта допустят проведения конференций и тренингов.

Также с 1 марта возобновят работу детские сады (раз в две недели будут тестировать 20% сотрудников); высшие и профессиональные учебные заведения с 1 марта смогут восстановить клиническую, практическую, лабораторную деятельность и проводить экзамены в очном (не дистанционном) формате, а с 15 марта возобновится учебный процесс в аудиториях.

С 1 марта откроются музеи и библиотеки; театры, спортивные клубы, ансамбли смогут восстановить репетиции и тренировки с 15 марта, а полноценную деятельность с 1 апреля (в театры и на стадионы допустят зрителей)

З 8 марта непродовольственные рынки и торговые центры смогут возобновить работу и на выходные.

Агентство Телевидения Новости