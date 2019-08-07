Харьковчанин Александр Стешенко, политзаключенный Кремля, вернулся домой

Южный вокзал Харькова. Сюда около десяти утра прибыл поезд из Одессы. Среди пассажиров - Александр Стешенко. Говорит - муфтия Крыма, за поджог дома которого осудили харьковчанина, в глаза не видел. Признался под пытками. В Крым ехал, чтобы встретиться с друзьями.

Александр Стешенко, освобожденный политзаключенный

Меня похитили на границе Чонгар сотрудники ФСБ и обвинили в поджоге муфтия Крыма. Но этого всего не было и никакие люди мне не давали задание. Я их оговорил, потому что меня мучали. Душили меня пакетами, кульками били меня, током пытали

Об освобожденни Стешенко не рассказывает. Говорит, надо собраться с мыслями. Дни в российской тюрьме вспоминает, как страшный сон.

Увидеть родных и близких

Так Александр Стешенко говорит о том, чего сейчас хочет больше всего.

Стешенко идет через Привокзальную площадь. Вернулся с одной сумкой. В Харькове он не был почти полтора года.

Сына встречает отец. Эмоций не сдерживает.

Александр Стешенко, отец

Ну, это чисто мужское внутренне чувство, которое не передать словами. Я могу сказать – это сравнение, как с рождением первенца... Понимаете?

По информации Крымской правозащитной группы, Александр вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

Пока был в русском плену, у Александра Стешенко умерла мать.

Агентство Телевидения Новости