Харьковский полицейский, который спас заложницу, получил награду от МВД

Вооруженный ножом 37-летний харьковчанин взял в заложницы женщину, которая просто шла по Александровскому проспекту. Это произошло в конце декабря, злоумышленник требовал, чтобы ему привезли знакомого из больницы, и угрожал убить заложницу. А когда на место прибыли правоохранители и спецподразделение "КОРД", ситуация начала накаляться.

Кирилл Щербинский, начальник Немышлянского отдела полиции Харькова

Приїхали на місце - побачили таку картину, що сидить жінка на землі, біля неї неадекватний чоловік з великим ножом в руках, який їй погрожував та висував якісь вимоги. Також спробували налагодити якось з ним контакт, з даним чоловіком. У Гіцелєва це вдалося, він пішов з ним на контакт.

Александр Гицелев предложил обменять женщину на себя. Далее во время разговора капитан полиции говорит: решил отвлечь мужчину сигаретой и обезвредить.

Александр Гицелев, зам. нач. отдела криминальной полиции Немышлянского отдела полиции в Харьк. обл.

Попросив своїх колег, щоб вони мені дали, нам дали, після чого нам кинули цигарки, я дав йому, запропонував, він дав сигарети, я взяв сигарету, він начав підкурювати, і я в цей час прийняв рішення про його затримання. Під час його затримання він мені наніс декілька ударів в область лиця і шиї

В тяжелом состоянии полицейского срочно госпитализировали. После операции он еще несколько дней пролежал в реанимации. Сейчас говорит, чувствует себя нормально, впрочем, реабилитация продлится еще несколько месяцев. Коллеги капитана очень ждут его возвращения на службу, рассказывает старший оперуполномоченный Кристина Захаренко.

Кристина Захаренко, ст. оперуполномоченный ОКП Немышлянского ОП

Весь колектив дуже переживав і ми хвилювалися, тому будь-хто з нас бажав надати будь-яку допомогу, хто бажав здати кров, хто своєю присутністю разом з ним. Тому ми його підтримували на протязі всього цього часу.

Сегодня во время итогового совещания Национальной полиции Украины первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой наградил Александра Гицелева отличием МВД Украины.

Наказом Міністра Внутрішніх Справ України нагороджено відомчою заохочувальною відзнакою МВС України - вогнепальна зброя капітана поліції Гіцелєва Олександра Олександровича

Игорь Клименко, председатель Нацполиции

Саме на таких працівників ми самі всі рівняємося. І саме на таких працівниках ми будемо строїти свою роботу у вихованні кожного працівника поліції. Як треба служити, як треба відноситися до службових обов'язків і, в першу чергу, ціною самопожертви захищати наших громадян.

Агентство Телевидения Новости