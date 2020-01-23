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Харьковское КБ получило броню с трещинами

Харьковское КБ получило броню с трещинами

Компания «Лозовский Кузнечно-механический завод» поставила на Харьковское конструкторское бюро машиностроения (ХКБМ) три первых корпуса для изготовления БТР-4 новой партии с трещинами. 

Об этом сообщает "Дефенс экспресс".

«Оказалось, что они пришли с браком. На них есть трещины. Однако на непроваренной и потрескавшейся броне стоит клеймо военного представительства Министерства обороны», - говорится в сообщении.

Также на данном сайте были опубликованы и фотографии.

Как сообщается на сайте "Укроборонпрома", руководство дало директору Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени OO Морозова и владельцу  "Лозовского кузнечно-механического завода" 24 часа для выяснения достоверности обнародованной в СМИ информации о качестве сварки корпусов БТР-4Е.

"Директор Харьковского конструкторского бюро машиностроения им. Морозова (ХКБМ) Яков Мормиль получил приказ срочно создать комиссию и в течение суток провести верификацию обнародованных фотографий и информации о состоянии корпусов для изготовления БТР-4Е по контракту с Министерством обороны Украины.

Для выяснения обстоятельств руководство "Укроборонпрома" пригласило в Киев директора и владельца "Лозовской кузнечно-механический завод" (ЛКМЗ) с требованием объяснить опубликованную информацию.

Безотносительно результатов проверок Государственный Концерн "Укроборонпром" предлагает Управлению военных представительств Министерства обороны Украины повторно проверить все корпуса производства "Лозовской кузнечно-механический завод", находятся в настоящее время в производстве. 

В случае обнаружения брака или технологических недостатков Государственный Концерн "Укроборонпром" будет требовать от соисполнителя контракта выполнить свои обязательства по качеству продукции согласно требованиям технической документации в полном объеме и за свой счет", - сказано в сообщении на сайте военного предприятия.


Агентство Телевидения Новости

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