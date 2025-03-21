Харківські нацгвардійці знищили будинок, де переховувалися окупанти

На Харківському напрямку бійці бригади НГУ «Скіф» виявила двох окупантів у пошкодженій будівлі. Унаслідок удару FPV-дроном споруду знищено разом із ворогом.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф»

«На Харківщині аеророзвідкою 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ було виявлено двох загарбників, які сховалися в напівзнищеній будівлі. Проти ворога було застосовано один ударний дрон фпв», – йдеться в повідомленні.

Будинок було знищено разом із ворогом, врятуватися окупантам не вдалося.

Агентство Телевидения Новости