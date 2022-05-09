Харківські поліцейські розшукали батьків 4-річної дівчинки, яка загубилася

Сьогодні в поліцію надійшло повідомлення про малолітню дитину, яка знаходиться на проспекті Петра Григоренка біля місцевого супермаркету без супроводу дорослих, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Працівники ювенальної превенції в ході розшукових заходів оперативно встановили матір дитини.

Жінка пояснила, що поки вони перебували в гаражі, донька непомітно пішла гуляти.

Наразі дівчинка знаходиться з батьками.

Жодних протиправних дій з нею не трапилося.

З батьками дитини працівники поліції провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости