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Харківські поліцейські розшукали батьків 4-річної дівчинки, яка загубилася

Харківські поліцейські розшукали батьків 4-річної дівчинки, яка загубилася

Сьогодні в поліцію надійшло повідомлення про малолітню дитину, яка знаходиться на проспекті Петра Григоренка біля місцевого супермаркету без супроводу дорослих, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Працівники ювенальної превенції в ході розшукових заходів оперативно встановили матір дитини.

Жінка пояснила, що поки вони перебували в гаражі, донька непомітно пішла гуляти.

Наразі дівчинка знаходиться з батьками.

Жодних протиправних дій з нею не трапилося.

З батьками дитини працівники поліції провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости

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