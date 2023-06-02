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Харківські «Тепломережі» отримали аварійні машини від США

Харківські «Тепломережі» отримали аварійні машини від США

Агенство США з міжнародного розвитку (USAID) передало харківським теплоенергетикам чергову технічну допомогу у вигляді двох аварійних машин.Як повідомили в КП «Харківські теплові мережі», також вони отримали 1,2 тис. м труб діаметром 600 мм для заміни великої ділянки магістрального трубопроводу. Нову техніку прийняли в експлуатацію працівники управління ремонтів, які цілодобово виїжджають на усунення дефектів.

«Кожна машина оснащена всім, що потрібно теплоенергетикам для ремонту та обслуговування теплотрас, та має у комплекті дизельно-бензиновий генератор, мастильну станцію, гідравлічне обладнання, пневматичні заглушки для ущільнення труб і цілий перелік необхідного оснащення для роботи в екстремальних умовах. Крім того, в машині є відсік для транспортування персоналу та побутових потреб – з мікрохвильовою піччю, чайником та кондиціонером», – зазначили в ХТМ.

За словами начальника управління ремонтів КП «Харківські теплові мережі» Рагуфа Мамедова, такі автомобілі прискорять і полегшать роботу аварійних бригад підприємства.

Агентство Телевидения Новости

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