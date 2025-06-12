Харківська ОВА передала на фронт ще 13 пікапів

Харківська ОВА продовжує забезпечувати необхідною технікою українських захисників для ефективного виконання бойових завдань.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Продовжуємо підтримувати українських захисників. Передали ще 13 пікапів на фронт», – написав Синєгубов у Телеграм.

Пікапи передано на передову для воїнів 475 Окремого Штурмового Батальйону «CODE 9.2» зі складу легендарної 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

«Це воїни з нашої, харківської, бригади — мотивовані, загартовані боями. Вони працюють на найгарячіших напрямках. Робимо все, щоб у них було максимум можливостей для боротьби», — зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости