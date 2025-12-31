Хімія війни: як фантазія сапера-прикордонника нищить ворога (ВІДЕО)

Кажуть, якщо перетворити своє хобі на роботу – не доведеться працювати жодного дня в житті. Прикордонник Армен пішов значно далі цього відомого судження. Йому вдалося не просто трансформувати дитяче захоплення у справу життя, а й зробити з нього зброю, котра щодня працює на користь України.

Змалечку Армен мав особливий потяг до експериментів: змішував реактиви, «хімічив» не лише на уроках, а й поза шкільними стінами. Про його вибухові витівки ходили легенди серед рідних, а тепер – подібні історії з повагою переповідають побратими. Те, що колись було дитячою цікавістю, сьогодні перетворилося на точну, холодну й вкрай відповідальну роботу. Витвори Армена не раз рятували життя колег по зброї та здіймали справжній шум у ворожих тилах.

Півтора року тому він приєднався до прикордонної бригади «Гарт». Чим буде корисний – знав ще під час базової загальновійськової підготовки.

«До нас приїжджали представники різних підрозділів, розповідали про свою роботу, пропонували спробувати себе в різних сферах. Але я вже тоді знав, що стану сапером. Інших варіантів для себе не розглядав», – згадує прикордонник.

Після фахового навчання Армен швидко став незамінним помічником для пілотів. Він готує скиди для дронів різних типів, удосконалює наявні зразки та постійно шукає нові рішення. Для нього фантазія – не абстрактне поняття, а головний рушій прогресу в саперській справі. Водночас кожне завдання виконує з холодною головою та максимальною концентрацією.

«Саперській справі не так складно навчитися. Головне – обережність і правило «не чіпати руками те, з чим не знайомий», – ділиться він.

Нині Армен виконує бойові завдання на Південно-Слобожанському напрямку. Завдяки його точній і винахідливій роботі ворожі бліндажі складаються один за одним, немов карткові будиночки. Він працює із запалом і внутрішньою впевненістю, бо добре знає: кожен вдалий результат наближає перемогу, заради якої він колись одягнув піксель та став в однин стрій із прикордонниками.

Джерело: dpsu.gov.ua

