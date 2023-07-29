Хто отримав Шевченківську премію: Зеленський підписав указ

Зеленський підпи

Премію вручили письменникам, літературознавцям та творцям кіно.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії 2023 року, пише видання «Контракти».

Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.

Розмір Шевченківської премії цього року становить 429 тисяч гривень.

Шевченківську премію цього року присуджено:

КАЛИТКО Катерині Олександрівні, поетесі – за книгу поезій «Орден мовчальниць»;

КОМПАНІЧЕНКУ Тарасу Вікторовичу, БЕРЕЖНЮКУ Максиму Павловичу, ДАНИЛЕЙКУ Северину Володимировичу, КРИСЬКУ Ярославу Андрійовичу, ОХРІМЧУКУ Сергію Михайловичу, виконавцям гурту «Хорея Козацька» – за авдіоальбом «Пісні Української революції»;

НАЗАРЕНКУ Михайлу Йосиповичу, літературознавцеві – за книгу «Крім «Кобзаря». Антологія української літератури. 1792 – 1883» у двох частинах;

ПОРТНІКОВУ Віталію Едуардовичу, журналістові – за публіцистичні статті та виступи останніх років;

ЦІЛИК Ірині Андріївні, режисерці – за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».

Агентство Телевидения Новости