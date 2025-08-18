Хто з європейських політиків доєднається до зустрічі Зеленського і Трампа у Вашингтоні

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом із президентом України Володимиром Зеленським полетить до США на зустріч із Дональдом Трампом цього понеділка, 18 серпня. До них доєднаються й інші європейські лідери

Про свій намір доєднатися до зустрічі Зеленського і Трампа голова Єврокомісії написала у соцмережі Х.

"На прохання президента Зеленського я приєднаюся до завтрашньої зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами в Білому домі", - повідомила фон дер Ляєн.

Вона розповіла, що 17 серпня зустрінеться із Зеленським у Брюсселі. Разом вони візьмуть участь у відеоконференції "Коаліції охочих".

Крім того, свою участь у переговорах підтвердили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністри Італії Джорджа Мелоні та Великої Британії Кір Стармер, а ще президент Франції Емманюель Макрон.

Також припускається, що серед європейських лідерів у Вашингтоні 18 серпня буде присутній один з улюблених співрозмовників Трампа - президент Фінляндії Александр Стубб.

Згодом у НАТО підтвердили, що генсек Марк Рютте також полетить до Вашингтона для участі у переговорах президентів США й України.

Джерело: espreso.tv

