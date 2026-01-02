Які основні зміни для українців з 1 січня 2026 року?

Зібрали ключове:

▪️ Зростають прожитковий мінімум і мінімальна зарплата (до 8 647 грн).

▪️ Для бронювання від мобілізації зарплата має бути не менше 21 617 грн.

▪️ Підвищується єдиний податок для ФОПів 1–2 груп.

▪️ В університетах запровадять «нульовий курс» перед вступом.

▪️ Для студентів-медиків і фармацевтів — обовʼязкова військова підготовка.

▪️ Матері, які народять після 1 січня, отримають 50 тис. грн допомоги.

▪️ Стартує безкоштовний медичний чекап 40+.

▪️ Частині чоловіків 23–60 років дозволять тимчасовий виїзд за кордон (медіа та стратегічні комунікації).

