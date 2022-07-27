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Як Україна виконує Угоду про асоціацію

Як Україна виконує Угоду про асоціацію

Є прогрес, але треба робити більше: ЄС переважно позитивно оцінив те, як Україна виконує Угоду про асоціацію

Коротко про висновки:

● Є позитивні зрушення у сфері правосуддя. Невирішеними викликами є необхідність реформи Конституційного суду та призначення нового керівника САП.

● У ЄС позитивно оцінили нову стратегію уряду в реформуванні держуправління та відновлення конкурсів на держслужбу. Водночас там занепокоєні втручанням уряду в управління «Нафтогазом».

● Фінансова система залишилася стабільною, але у ЄС є зауваження щодо проблем із незалежністю НБУ.

● Ринок електроенергії діяв з певними маніпуляціями, втім Україні вдалося приєднатися до європейської мережі.

● У сфері екології успіх незначний, але почався діалог між Україною та ЄС щодо Зеленої угоди ЄС та зеленої трансформації України.

● У сфері цифрової трансформації – значний прогрес.

Оцінювання стосується періоду з 1 грудня 2020 року по 24 лютого 2022 року.

Джерело: https://t.me/spravdi/14153

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Темы: єс, україна

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