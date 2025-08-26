Як українці оцінюють проєкти відновлення – результати дослідження

Поточний стан відбудови задовольняє 40% українців, а понад третина бачила результати проєктів відновлення.

Такі результати соціологічного дослідження презентувала ГО Transparency International Ukraine.

"Як показало опитування, кожен третій дорослий українець знає або бачив приклади того, що вже було відбудовано. При цьому переважна більшість з них (74%) задоволена результатом", – повідомляє TI Ukraine.

Це перша частина великого опитування суспільної думки українців, проведеного дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення організації щодо стану корупції, відбудови та євроінтеграції.

Найбільш помітні процеси відбудови у Києві (на це вказали 50% опитаних), у Східному (42%) і Південному регіонах (41%). Тоді як на Заході та в Центрі показники суттєво нижчі — процеси відбудови там бачили відповідно 24% та 23% респондентів, говориться у повідомленні.

До фінансування відбудови, на думку опитаних, найбільше була залучена українська влада: 55% респондентів вказують, що проєкти відновлення реалізуються завдяки органам місцевого самоврядування, а 20% – що завдяки центральній виконавчій владі. Проте так само українці відзначають вагомий внесок міжнародної спільноти (40%), а також волонтерів та громадянського суспільства (27%).

Кожен п’ятий українець має пошкоджене внаслідок війни майно. Найбільше постраждалих на Сході України — про втрати там повідомили 60% опитаних, а найменше на Заході — 7%. Якщо ж говорити про пошкоджене майно, то найбільші втрати припадають на нерухомість — про такі збитки згадали 17% українців.

Загальну суму збитків постраждалі оцінюють до 50 тис. грн — 23%, 51-300 тис. грн — 19%, понад 300 тис. грн — 32%, з них 10% говорять про оцінку збитків на понад 3 млн грн 10%.

"Примітно, що, порівнюючи з даними за листопад 2023 року, помітно зменшилася частка респондентів із найменшими втратами (до 100 тис.) і зросла кількість українців із втратами в понад 300 тис. грн", – говориться у повідомленні.

Як і восени 2023-го, більшість постраждалих не зверталася по компенсацію, аргументуючи це тим, що держава має більш нагальні проблеми під час війни (35% опитаних), а ще кожен четвертий з тих, хто не подавав заявку на відшкодування, не вірив, що може його отримати. Серед тих 40% постраждалих, хто звертались по компенсацію, 33% вже її отримали.

Джерело: epravda.com.ua

