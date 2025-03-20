Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:55
Просмотров: 87

Якби не допомога від Франції, американці ще довго присягали б на Юніон Джеку

Якби не допомога від Франції, американці ще довго присягали б на Юніон Джеку

Думку прес-мадам Білого Дому, яка сказала, що якби не США, Франція зараз говорила б німецькою, можна чудово розгорнути на 180 градусів.

Наприкінці XVIII століття французька корона витратила на пряму військову та економічну допомогу американської революції приблизно 1,3 мільярдів (!) ліврів у вигляді кредитів і свідомо безповоротних позичок, прямих постачань і оплати закупівель зброї, продовольства і стратегічних товарів (і це не рахуючи офіцерів-добровольців типу маркіза де Лафайєтта). В обмін Конгрес США обіцяв Франції преференції у торгівлі та, природно, союзництво у війнах проти Британії.

У результаті США жодних торгових преференцій для Франції так і не ввели. Кредити повернуто не було. І коли почалася війна між Британією та Французькою вже республікою, США заявили про нейтралітет. Відмінний результат по всіх позиціях.

Найпопулярніший тоді П'єр Бомарше, автор комедій про Фігаро, як приватна особа взявся координувати постачання зброї для повстанців, вклався у допомогу американської революції дуже чималими грошима своєї сім'ї й у результаті повністю розорився. Через 30 років після смерті Бомарше Конгрес США офіційно визнав, що Штати повинні виплатити його нащадкам частину боргу, але в результаті жодного центу так і не було виплачено. Теж чудовий та показовий результат.

Тобто цілком можливо, що якби не тодішня допомога від Франції, американці ще довго присягали б на Юніон Джеку.

Джерело: https://www.facebook.com/sergeberezhnoy

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Відомство Маска оголосило про «масштабну чистку» у сфері соцзабезпечення США
Сегодня 10:43    31
НАЗК – незалежний та ефективний орган у боротьбі з корупцією
Сегодня 10:30    44
США затримали законодавця Сенату Міннесоти Джастіна Ейхорна за звинуваченнями у ймовірному втягненні неповнолітньої в проституцію
Сегодня 09:42    57
Ліквідація USAID Департаментом урядової ефективності (DOGE) Ілона Маска, ймовірно, порушила Конституцію США
Сегодня 09:18    66
1639, 20 березня – в селі Мазепинці на Київщині народився Іван Степанович Мазепа, військовий та політичний діяч, меценат, гетьман України.
Сегодня 08:49    108
Помощники Трампа готовят новые пошлины на импорт на сумму триллионы ко «Дню освобождения» - Washington Post
Сегодня 07:51    75
"Радіо Свобода" подало в суд на Агентство США з глобальних медіа
Сегодня 07:47    66
20 березня 2014 року курсанти Академії імені Нахімова у Севастополі не зрадили українському народові
Сегодня 07:41    63
кремлівський диктатор демонструє світові, що саме він контролює дозатор дипломатичного успіху Трампа
Сегодня 07:19    72
Лідери Республіканської партії «дуже стурбовані» повідомленням про наміри Трампа відмовитися від командування військами НАТО у Європі — The Hill
Сегодня 07:15    64
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 