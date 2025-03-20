Якби не допомога від Франції, американці ще довго присягали б на Юніон Джеку

Думку прес-мадам Білого Дому, яка сказала, що якби не США, Франція зараз говорила б німецькою, можна чудово розгорнути на 180 градусів.

Наприкінці XVIII століття французька корона витратила на пряму військову та економічну допомогу американської революції приблизно 1,3 мільярдів (!) ліврів у вигляді кредитів і свідомо безповоротних позичок, прямих постачань і оплати закупівель зброї, продовольства і стратегічних товарів (і це не рахуючи офіцерів-добровольців типу маркіза де Лафайєтта). В обмін Конгрес США обіцяв Франції преференції у торгівлі та, природно, союзництво у війнах проти Британії.

У результаті США жодних торгових преференцій для Франції так і не ввели. Кредити повернуто не було. І коли почалася війна між Британією та Французькою вже республікою, США заявили про нейтралітет. Відмінний результат по всіх позиціях.

Найпопулярніший тоді П'єр Бомарше, автор комедій про Фігаро, як приватна особа взявся координувати постачання зброї для повстанців, вклався у допомогу американської революції дуже чималими грошима своєї сім'ї й у результаті повністю розорився. Через 30 років після смерті Бомарше Конгрес США офіційно визнав, що Штати повинні виплатити його нащадкам частину боргу, але в результаті жодного центу так і не було виплачено. Теж чудовий та показовий результат.

Тобто цілком можливо, що якби не тодішня допомога від Франції, американці ще довго присягали б на Юніон Джеку.

Джерело: https://www.facebook.com/sergeberezhnoy

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