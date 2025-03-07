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Итак, рубрика «обновления методички»

Итак, рубрика «обновления методички»

Это чтобы вы не путались в пучине информационного пространства, где всё стремительно меняется, а стратегические противники из врагов за день могут превратиться в партнёров.

В феврале 2022 года путин принял волевое решение и начал Специальную военную операцию, главными целями которой стали «денацификация» и «демилитаризация» Украины.

Позже путин объяснит, что россия начала «боевые действия», чтобы «закончить войну». Это ведь так логично: устанавливать мир ракетами.

Еще немногим позже нам станет ясно, что войну развязали американцы и втянули в неё Украину, чтобы развалить россию и забрать все природные ресурсы.

Начав СВО, путин нанёс по Америке упреждающий удар, чтобы спасти россию. Он быстро разгадал «американский план, согласно которому США при содействии украинской армии хотели поставить под угрозу существование россии» (это не ироничные выдумки, а реальные цитаты из госсми).

Теперь ни существованию россии, ни её природным ресурсам ничего не угрожает. Ведь путин настолько гениальный стратег, что нанёс упреждающий удар и здесь. Несмотря на то, что ещё в 2022 году россия, по словам путина, полностью вышла из зависимости от денег Запада, российский президент решил вновь начать сотрудничество с Америкой и подпустить недавнего противника к ценным природным ресурсам.

Но теперь-то путин наверняка не позволит себя надуть. Он умеет наносить превентивные удары и живёт под девизом «Если драка неизбежна, бить надо первым». Наверное, этот принцип работает и в отношении природных ресурсов: если кто-то хочет и захватить, не жди, пока это произойдёт – отдай их сам.

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/14379

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