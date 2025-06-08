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Израиль под давлением США пошел навстречу Сирии

Израиль под давлением США пошел навстречу Сирии

По данным издания Erem News, базирующегося в ОАЭ, сирийские силы безопасности будут размещены вблизи буферной зоны с Израилем на юге Сирии впервые после падения режима Башара Асада, произошедшего в декабре прошлого года.

Ссылаясь на сирийские политические источники, в сообщении говорится, что такой шаг оказался возможным, благодаря одобрению Израиля. При этом израильское одобрение последовало под давлением Соединенных Штатов Америки.

Ожидается, что сотрудники службы безопасности Сирии будут поддерживать порядок в населенных пунктах на юге Сирии, прилегающих к демилитаризованной зоне, и предотвращать атаки на израильскую территорию. Следует напомнить, что недавно произошли ракетные обстрелы территории Израиля из Сирии, на что Израиль ответил авиаударами.

Как сообщается, у сирийских сил безопасности будет только “легкое оружие”, указанное в израильско-сирийском координационном соглашении. Источники отметили, что этот шаг рассматривается Израилем как тактическая корректировка, а не как стратегический сдвиг, поскольку израильские военные сохраняют свое присутствие в буферной зоне и не намерены ее полностью покидать.

С декабря прошлого года Израиль запретил любое присутствие сирийских военных или сил безопасности в приграничных городах, таких как Кунейтра и Дараа, принуждая к разоружению в этих районах. Однако израильские официальные лица подтвердили недавнюю координацию с новой сирийской властью, что позволило договориться о вводе сирийских сил безопасности в приграничье для восстановления порядка.

Израильский источник подчеркнул, что нынешнее сирийское правительство не стоит за ракетными ударами по Израилю, произошедшим 3 июня, и приписал эти действия Ирану, “Хизбалле” и остаткам предыдущего режима в Сирии.

В сообщении Erem News говорится, что развертывание сирийских сил безопасности направлено “на стабилизацию региона и предотвращение будущих эскалаций”.

Новая сирийская власть заняла более умеренную позицию по отношению к Израилю, выразив приверженность соглашению о разъединении 1974 года и желанию избежать конфликта.

Между тем, сирийское правительство продолжает сталкиваться с угрозами со стороны поддерживаемых Ираном группировок и бывших сторонников режима Башара Асада, стремящихся подорвать стабильность на юге Сирии.

Джерело: nigroll.com

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