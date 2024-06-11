Кабмін готує пропозиції щодо підвищення податків, — голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев

"Коли ми обираємо між життям і грошима, то, безперечно, ми обираємо життя. Тому ми вимушені будемо, напевне, це рішення ухвалювати. Якщо не буде чим фінансувати армію, не буде снарядів, не буде зброї — росіяни будуть під нашою столицею, наприклад. Або ми — щоб цього не допустити — все ж таки підвищимо податки, і так всі разом власним коштом профінансуємо ці снаряди", — заявив Гетманцев.

На думку Гетьманцева причина нестачі коштів не корупція та регулярні викриття розкрадання державних коштів на десятки мільярдів гривень, а високі видатки держбюджету на війну.

"Ситуація дуже складна. 60% видатків держбюджету йде на безпеку та оборону. Це приблизно 40% від ВВП країни, що є більшим навіть за видатки Ізраїлю в період арабо-ізраїльської війни. І це дуже обтяжливо для державного бюджету. Причому на це накладається затримка в фінансуванні від наших партнерів в першому кварталі цього року, коли ми отримали 10% від того, на що сподівалися", — повідомив Гетьманцев.

Джерело: https://t.me/znua_live/152282

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