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Кабмін призначив нового керівника Держстату

Кабмін призначив нового керівника Держстату

Кабінет міністрів призначив Арсена Макарчука головою Державної служби статистики України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Крім того, колишнього голову Держстату Ігоря Вернера призначено заступником голови Державної служби України у справах дітей з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Ігор Вернер очолював Держстат із грудня 2016 року.

Макарчук до призначення із 2020 року обіймав посаду директора Департаменту стратегії та розвитку Національного банку України.

Мельничук також повідомив, тимчасово покладено виконання обов’язків голови Державної служби експортного контролю України на Олега Цільвіка.

А Ігоря Клименка звільнено з посади заступника голови Державного агентства України з розвитку меліорацій, рибного господарства та продовольчих програм, Сергія Дехтяренка - з посади заступника голови Державної служби геології та надр з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Джерело: epravda.com.ua

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