Катар допоміг повернути додому 83 українські дитини - Лубінець

Завдяки сприянню Держави Катар вдалося повернути додому загалом 83 українські дитини.

Як передає Укрінформ, про це уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець повідомляє у Телеграмі.

«Сьогодні провів зустріч з послом Держави Катар в Україні Гаді Насер Аль-Гаджрі — нашим надійним та незмінним партнером у питанні повернення депортованих і примусово переміщених дітей. Завдяки посередництву Катару вже вдалося повернути 83 дитини з ТОТ України та території рф», зазначив Лубінець.

Він нагадав, що лише вчора, завдяки сприянню Катару, до України повернулися ще три дитини та один повнолітній юнак.

Відтак, від початку повномасштабного вторгнення у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA повернули вже 1564 дитини.

Крім того, кілька груп повернутих дітей пройшли у столиці Катару - місті Доха - програми відпочинку та психологічної реабілітації. Питання відновлення їхнього здоров’я після депортації - надважливе для України.

"Сьогодні була особлива зустріч - разом зі нами були діти, повернуті саме завдяки посередництву Катару: вони щиро поділилися своїми історіями, мріями та обмінялися символічними подарунками. Це те, заради чого ми працюємо", - підкреслив уповноважений.

Посол і омбудсман обговорили подальші кроки у сфері захисту прав дітей та гуманітарної підтримки.

Лубінець подякував Державі Катар і особисто Насер Аль-Гаджрі за стійку позицію й незмінну підтримку України - попри те, що деякі країни припинили свою участь у процесі повернення, Катар залишається прикладом справжньої людяності та відповідального міжнародного лідерства.

