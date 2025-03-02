Катар жалуется на Израиль в Международный суд ООН

"Пишите куда хотите" ©️ Г.Кернес

Катар представил в Международный суд ООН жалобу на Израиль в которой подчеркнул, что Израиль должен взять на себя обязательство разрешить ООН и другим международным организациям работать в “Палестине”.

Также Катар просит Международный суд вынести консультативное заключение относительно обязательств Израиля в отношении деятельности Организации Объединенных Наций, в частности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), других международных организаций и третьих стран.

Катар выразил уверенность в том, что заключение суда “прояснит важнейшие правовые вопросы обеспечения условий существования палестинского народа и его неотъемлемого права на самоопределение”.

Ранее пленум Кнессета одобрил во втором и третьем чтениях закон о прекращении деятельности БАПОР в Израиле, поскольку некоторые сотрудники БАПОР принимали участие в массовых убийствах 7 октября 2023 года. За последние десятилетия было выявлено много информации об участии сотрудников БАПОР в террористической деятельности в рядах ХАМАСа и других террористических группировок.

Джерело: nigroll.com

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