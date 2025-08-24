Держава
Сегодня 06:11
Просмотров: 100

Келлог прибуде до України з дводенним візитом, - ЗМІ

Кіт Келлог, спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України, 24 серпня прибуде до Києва з дводенним візитом, щоб взяти участь у заходах з нагоди Дня Незалежності України

Про це пише Суспільне з посиланням на проінформоване джерело.

Він пробуде в Україні два дні — 24 та 25 серпня.

За інформацією співрозмовників видання, генерал Келлог візьме участь у святкових заходах до Дня Незалежності, долучиться до молитовного сніданку та проведе зустрічі з українським керівництвом.

Також цю інформацію підтвердив репортер Reuters у Білому домі Грем Слеттері.

"За інформацією джерел, посланець Трампа в Україні Кіт Келлог завтра вирушає до Києва, щоб взяти участь у молитовному сніданку та урочистостях з нагоди Дня Незалежності. Він також обговорить з лідерами країни дипломатичну метушню цього тижня", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Х.

Журналіст додав, що цей візит відбувається на тлі обговорення США, України та Європи гарантій безпеки.

Джерело: espreso.tv

Темы: США, україна

