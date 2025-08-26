Держава
Сегодня 07:30
Просмотров: 59

Келлог заявив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України є дуже складною

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог повідомив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України триває і є дуже складною

Про це він сказав журналістам після Національного молитовного сніданку в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це цікавий час. Я думаю, ви читали та бачили, що відбувається на дипломатичному фронті. Це дуже важка робота… Ми дуже наполегливо працюємо над цим", - сказав Келлог.

Він назвав Дональда Трампа "президентом миру", який хоче припинити смерть і руйнування, навівши як приклад зустріч з Володимиром путіним на Алясці, а також зустріч з лідерами європейських держав в Овальному кабінеті.

"Ви бачите, як швидко просувається процес, над яким ми працюємо, і він просувається дуже, дуже швидко. Ми сподіваємося досягти такого стану, коли в найближчому майбутньому ми отримаємо, за браком кращого терміна, гарантії безпеки. Це робота, яка ще триває", - зауважив Келлог.

Кажучи про дуже великі втрати у війні, спецпредставник Трампа наголосив на необхідності "покласти цьому край".

"Ви хочете довести це до кінця, до справедливого, розумного кінця в майбутньому. І сподіваюся, що через рік, у наступний День Незалежності, 35-ту річницю України, наступний молитовний сніданок, ймовірно, відбудеться вже після цього. Все буде інакше, Україна буде іншою країною, коли ми будемо проводити його наступного разу. І будь-яка роль, яку я можу зіграти або яку ми всі можемо зіграти, я вважаю дуже, дуже важливою", - поділився він.

Келлог зазначив, що завершити війну "дуже, дуже важко". Проте, на його думку, варто "віддати належне багатьом людям, чи то президент Трамп, чи то Макрон з Франції, Мерц з Німеччини, Мелоні з Італії, Стармер з Британії чи Стубб з Фінляндії".

"Усі розуміють важливість миру в цьому регіоні, у світі, бо те, чого ми не хочемо, щоб сталося, те, чого я не хочу, щоб сталося. У мене є четверо онуків. Я не хочу втягувати їх у ще одну війну", - додав Келлог.

Він підсумував, що молитовний сніданок є важливою подією для нього та наголосив на універсальності релігії в різних сферах.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

