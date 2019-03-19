Кернес не указал в декларации расходы на посещение элитного курорта в Италии - ХАЦ

Харьковский городской голова Геннадий Кернес опубликовал декларацию о доходах за 2018 год.

Документ был опубликован на сайте НАПК 18 марта.

В своей декларации харьковский мэр не указал расходы на свой VIP-отдых летом прошлого года в курортном городке Мерано, который находится на севере Италии.

Об этом сообщили активисты Харьковского антикоррупционного центра, изучив ежегодную декларацию мэра за 2018 год.

В своей декларации Геннадий Кернес указал 11 единиц наручных часов, а также два инвалидных кресла.

Кроме того, в 2018 году Кернес заработал 851370 гривен на основном месте работы, а также получил 18,2 миллиона дивидендов от компании "Финекс-Капитал", которая неоднократно выигрывала крупные тендеры от горсовета.

Наличными городской голова хранит 53185035 гривен, а также более 16 миллионов и $18,5 тысяч - на банковских счетах.

Агентство Телевидения Новости