Керівник апарату Білого дому Стівен Міллер дав CNN коментар щодо Гренландії

Керівник апарату Білого дому Стівен Міллер [один з топів адміністрації Трампа, сидів поряд з ним в ситуаційній кімнаті під час рейду на Каракас] дав CNN коментар щодо Гренландії

Репортер CNN: Прем'єр Гренландії, прем'єр Данії та інші данські посадовці реагують на допис у Twitter вашої дружини, Кеті Міллер, колишньої працівниці Білого дому за Трампа, де Гренландія вкрита американським прапором з підписом «скоро». Після цього президент Трамп повторив твердження, що США потребують Гренландію з міркувань національної безпеки. Прем'єр-міністр Данії відповіла на це в сьогоднішньому інтерв'ю, як повідомляє Bloomberg, цитую: «Я вважаю, що до американського президента треба ставитися серйозно, коли він каже, що хоче Гренландію, але я також чітко заявляю: якщо США військово атакують іншу країну НАТО, тоді все зупиняється, включно з НАТО і безпекою, встановленою після Другої світової війни».

Стівен Міллер: Ну, дозвольте мені повернутися на крок назад. Президент чітко говорив уже кілька місяців, тож я знаю, що ви сприймаєте це як сенсацію, президент уже кілька місяців чітко заявляє, що саме США мають бути країною, яка володіє Гренландією як частиною нашого загального безпекового апарату. Сполученим Штатам треба...

Репортер CNN: Але твоя дружина опублікувала це через кілька годин після операції у Венесуелі. Саме тому це зараз актуально.

Стівен Міллер: І я поговорю з тобою про це годину, думаю, це дуже важлива розмова. Я просто хотів переінакшити, Джейк, чітко заявивши, що офіційна позиція уряду США з початку цієї адміністрації, та ще з часів Трампа, полягає в тому, що Гренландія має бути частиною США. Президент був дуже чітким щодо цього. Це офіційна позиція уряду США.

Репортер CNN: Так, але чи можете сказати, що військові дії проти Гренландії виключені?

Стівен Міллер: Знаєш, це не військова дія проти Гренландії. У Гренландії проживає 30 000 осіб, Джейку. Справжнє питання в тому, яким правом Данія заявляє контроль над Гренландією? Яка основа їхніх територіальних претензій? На якій підставі Гренландія є колонією Данії? Сполучені Штати — це сила НАТО. Щоб США забезпечили безпеку Арктики, захистили НАТО та його інтереси, Гренландія має бути частиною США. Тож це розмова, яку ми проведемо як країна, це процес, який ми матимемо як спільнота націй.

Репортер CNN: Тобто ви не виключаєте, що США можуть застосувати військову силу для захоплення Гренландії? Ви не можете це виключити?

Стівен Міллер: Джейку, я розумію, що ти дуже намагаєшся... Що, знову ж таки, твоя робота, я це поважаю, це чудово — отримати саме той заголовок, так? Той влучний заголовок просто намагається отримати відповідь на питання. Де сказано: «Міллер відмовляється виключати...» США повинні мати Гренландію як свою частину. Немає потреби навіть думати чи говорити про це в контексті військової операції. Ніхто не буде воювати з США військово за майбутнє Гренландії.

Джерело: https://t.me/in_factum/41019

