Китай годує війну

Є інформація, що Китай постачає росії верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення. Ми маємо підтверджені дані щодо 20 російських заводів, — голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтерв’ю «Укрінформу».

Іващенко зазначив, що у 2024 – 2025 роках вдалось зафіксувати щонайменше п’ять фактів авіаційної співпраці росії з КНР. Йдеться про поставки обладнання, запчастин і документації. Ще в шістьох випадках відбувалися великі поставки спецхімії.

Керівник зовнішньої розвідки також зазначив, що станом на початок 2025 року 80 % критичної електроніки для російських дронів мають китайське походження. При цьому частину китайських складових у зброї росіяни намагаються замаскувати, вдаючись до зміни назв та заплутаних схем поставок через підставні фірми.

Джерело: https://t.me/znua_live/203089

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