Китай запровадив санкції проти оборонних компаній США через постачання зброї Тайваню

Про це пише (https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/china-sanctions-us-defence-firms-individuals-over-arms-sales-taiwan-2025-12-26/) Reuters.

Йдеться про санкції проти 20 оборонних компаній США та 10 людей. Серед них — підрозділ Boeing у Сент-Луїсі, а також Northrop Grumman Systems Corporation.

Санкції передбачають замороження активів у Китаї, заборону китайським компаніям і громадянам співпрацювати з фігурантами списку та заборону в’їзду до країни.

Рішення ухвалили після того, як Вашингтон 18 грудня оголосив про пакет військової допомоги Тайваню на $11,1 мільярда — найбільший в історії. У Пекіні попередили про жорстку відповідь на подальші постачання зброї острову.

▪️Правляча комуністична партія Китаю вважає Тайвань своєю територією та з 2022 року все частіше обіцяє «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю.

Джерело: https://t.me/babel/79030

Новости портала «Весь Харьков»