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Китайські розробники представили новітні авіабомби DLB P

Китайські розробники представили новітні авіабомби DLB P

Китайські інженери розробили нову концепцію переобладнання артилерійських снарядів у високоточні планувальні авіаційні боєприпаси. Ці комплекти поєднують інерціальну та супутникову навігацію, зокрема системи GPS і Beidou, і дають змогу перетворити стандартні боєприпаси на керовані засоби повітряного ураження, інформує Мілітарний.

Нововведення є частиною масштабної програми Китаю з розвитку високоточної зброї. У межах цієї програми адаптовані не лише традиційні авіаційні бомби, а й артилерійські снаряди, які можуть скидатися з безпілотників або інших платформ. За оцінками, дальність польоту таких боєприпасів може сягати 50 км при скиданні з висоти 5−6 км.

Окремо Китай презентував систему HuoShi 1−130 — модульний комплекс планування і корекції траєкторії для безпілотників. Його розробила компанія Henan Unmanned Intelligent Equipment Co., Ltd. Система забезпечує польоти на відстані від 6 до 65 км, має інтелектуальну систему наведення з використанням Beidou, інерційних та геомагнітних компонентів, а також канал передачі даних для завдання координат цілі в реальному часі.

Ще одне рішення — комплект LS-6 — дозволяє створювати високоточні боєприпаси вагою 50 кг із дальністю до 60 км. Навігація здійснюється за допомогою інерційної та супутникової систем, а за потреби може бути доповнена лазерним наведенням для дій у складних умовах або по рухомих цілях.

Хоча такі системи поки не перебувають у широкому застосуванні, вони демонструють стратегічний вектор Китаю на посилення авіаційного та безпілотного компоненту за рахунок дешевших, але технологічно вдосконалених рішень. Це дозволяє масштабно нарощувати точкову вогневу міць без залучення складної та дорогої техніки.

Джерело: noworries.news

Новости портала «Весь Харьков»

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