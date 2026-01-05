Китайські розробники створили електромагнітну катапульту для запуску бойових дронів

Держава
Сегодня 09:57
Китай представив мобільну електромагнітну катапульту для запуску безпілотників з фіксованим крилом, яка може працювати без злітно-посадкової смуги. Систему вперше показали на китайських соціальних платформах на початку грудня 2025 року, однак офіційного підтвердження її прийняття на озброєння поки немає.

Установка змонтована на багатовісному причепі та працює на основі лінійного електродвигуна. Конструкція дозволяє змінювати довжину рейкової частини від 20 до 60 метрів завдяки модульним секціям. Система повністю електрична й не потребує пневматичних чи гідравлічних компонентів.

Катапульта здатна запускати апарати масою до 2000 кілограмів зі швидкістю до 50 метрів за секунду і прискоренням до 5 g. Максимальне тягове зусилля становить 150 тисяч ньютонів, а енергоспоживання одного запуску не перевищує 2 кіловат-годин. До складу входять пусковий механізм кріплення та відокремлення апарата, а також система гальмування з рекуперацією енергії.

Розробка належить до важкої категорії електромагнітних катапульт, призначених для великих безпілотників. Інші варіанти передбачені для апаратів малої та середньої ваги. Відомостей про військові випробування чи замовників наразі немає.

Конструкція дозволяє застосовувати систему в різних умовах — від промислових зон до портів. Електричний принцип роботи забезпечує контрольоване прискорення та нижчу акустичну і теплову помітність, що може розширити можливості використання дронів у польових операціях.

Джерело: noworries.news

Новости портала «Весь Харьков»

