Сегодня 09:17
Китайські розробники створили інноваційну технологію, що керуватиме дронами у будь-якій точці світу

Китайська компанія DJI готує до виходу новий стільниковий модем третього покоління, який може суттєво змінити підхід до управління безпілотними літальними апаратами. Про це повідомив український фахівець з радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, модем можна буде встановлювати як на сам БПЛА, так і на пульт керування. Це означає, що дрони зможуть працювати через інтернет, використовуючи лише дві SIM-картки та доступ до мережі 4G чи 5G. Така технологія відкриває перспективу віддаленого керування дронами практично з будь-якої точки світу.

Бескрестнов зазначив, що тестував попередню версію модему, однак вона поки що не працює в Україні. Попри це, він наголошує, що подібні рішення наближають майбутнє, де військові дрони зможуть діяти незалежно від класичних каналів радіозв'язку.

Нещодавно аргентинський блогер Hornero поділився з виданням DroneDJ фотографіями нового адаптера для DJI Mavic 4 Pro та контролера RC Pro 2. Пристрій, ймовірно названий DJI Dongle 3, забезпечить підключення до стільникових мереж і дозволить літати настільки далеко, наскільки стабільним буде інтернет-з'єднання. Для роботи потрібна активна SIM-карта.

Вартість і дата виходу Dongle 3 наразі невідомі. Очікується, що ціна буде близькою або трохи вищою за попередню версію — Dongle 2, яка продавалася приблизно за $ 156.

Джерело: noworries.news

