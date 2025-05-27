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Кількість запитів на навчання українських абітурієнтів за кордоном зросла до 30%, - дослідження

Кількість запитів на навчання українських абітурієнтів за кордоном зросла до 30%, - дослідження

Ріст кількості запитів на навчання українських абітурієнтів за кордоном сягнув 30%. Зокрема, кількість українців, які вступили до австрійських університетів, зросла на 60% з 2021 року

Про це йдеться у пресрелізі PR Batteries.

Згідно з дослідженням, проведеним фондом savED, 26% українських абітурієнтів виявили бажання виїхати за кордон. Зокрема, за даними Статистичного управління Австрії кількість вступників з України до австрійських ВНЗ виросла на 60% з 2021 року.

Причинами такого зростання називають наслідки повномасштабного вторгнення росії - обстріли, руйнування навчальних закладів, блекаути, повітряні тривоги, а також масове переміщення людей.

"Ріст кількості запитів на навчання українців за кордоном досягло 30%. За нашою внутрішньою статистикою, ріст кількості студентів, що вступили до ВНЗ Австрії, в порівнянні з 2023 роком виросла на 45%. Наприклад, у 2023 році було отримано 6600 запитів на вступ, а вже у 2024 році – 8500. Якщо порівнювати дані 1 кварталу останніх років, то у 2023 році було отримано 1600 запитів, у 2024 – 2500 запитів, то вже у 2025 році – 3100 запитів. Таким чином ми бачимо ріст кількості запитів на навчання за кордоном в порівнянні з 2024 роком на 24% та майже вдвічі, порівнюючи з 2023 роком", - заявила керівниця освітнього хабу "Дивись ширше" Олександра Ковальська.

За даними МОН, у 2023 році майже 400 тисяч українських учнів перебували за кордоном. Експерти припускають, що більша кількість випускників також спробують вступити у закордонні ВНЗ.

Найпопулярнішими країнами для навчання залишаються Австрія, США та Велика Британія.

Джерело: espreso.tv

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