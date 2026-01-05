Ключові закони, що набирають чинності з 1 січня

2026-й стартує з масштабних нововведень: держава переглядає правила для бізнесу й транспорту, оновлює підтримку сімей, посилює контроль за вином, тютюном та репродуктивною медициною, змінює систему щеплень і перераховує пенсійний стаж тим, хто пережив полон.

Держбюджет-2026

1 січня стартує новий бюджетний рік. Відповідний закон показує пріоритети країни у війні: грошей менше, потреб більше, а головний фокус – оборона. Держава планує заробити 2,9 трлн грн, витратити – 4,77 трлн грн. Різниця – майже 1,9 трлн грн – це дефіцит, який покриватимуть передусім коштами міжнародних партнерів.

Максимально допустимий рівень держборгу – 10,48 трлн грн. Держава визнає цю проблему і закладає чіткі фінансові межі. З 1 січня мінімальна зарплата зросте до 8 647 грн, що вплине на оплату праці, податки та соціальні виплати. Прожитковий мінімум становитиме 3 209 грн на людину, для працездатних осіб – 3 328 грн.

Пріоритет бюджету – оборона. Окремо створюється фонд для ліквідації наслідків агресії, з якого фінансуватимуть відновлення житла та виплати постраждалим.

Водночас держава обмежує виплату пенсій понад 26 тис. грн, щоб зекономити ресурси. У підсумку бюджет-2026 – це не про розвиток і комфорт, а про виживання, армію та підготовку фінансової основи для майбутнього відновлення України.

"Банк для банків"

1 січня набере чинності закон, який передбачає створення Національної установи розвитку (НУР). Передбачається, що ця структура підтримуватиме економіку та відбудову країни. Вона не буде звичайним банком для людей, а працюватиме інакше: передаватиме гроші банкам, щоб ті могли видавати бізнесу доступніші кредити. Саме тому НУР ще називають "банком для банків".

Головна ідея – держава та міжнародні партнери дають ресурси НУР, а та допомагає банкам кредитувати підприємців. Передусім це стосується малого та середнього бізнесу, який створює робочі місця та відновлює економіку. При цьому держава фінансуватиме установу не менше, ніж на половину.

Підприємці зможуть отримувати пільгові кредити, гарантії, компенсацію відсотків або гранти, але звертатимуться не до НУР, а до банків. У відповідь бізнес повинен дотримуватися умов програм і використовувати гроші за призначенням.

У підсумку кредити можуть стати доступнішими, однак успіх проєкту залежить від якості процедур та активності банків. Тобто закон створює можливості для відбудови, але реальний результат залежатиме від того, як їх використають.

Нові правила оформлення квитків

З 1 січня в Україні діятимуть нові правила оформлення квитків на транспорт. Квиток стане документом, який підтверджуватиме поїздку і захищатиме права пасажира. У кожному квитку обов'язково буде зазначено, хто перевозить, хто страхує та куди звертатися в разі виникнення проблем. Це ускладнить роботу нелегальних перевізників і зробить поїздки більш прозорими та безпечними.

Квитки матимуть єдину форму та унікальний номер, що допоможе державі контролювати перевезення, а пасажирам – відстоювати свої права.

Найбільше змін відчують пасажири міжміських та міжнародних маршрутів. У квитку з'явиться інформація про маршрут, місце, багаж і дані пасажира. Електронні квитки прирівнюватимуться до паперових, тож їх можна буде зберігати в телефоні. Уся інформація буде доступна через QR-код або електронну пошту.

Пасажири отримають більше захисту і зрозумілих правил, однак через нові вимоги перевізники можуть підвищити ціни. Загалом правила наближають перевезення до стандартів ЄС. Наскільки добре вони працюватимуть – покаже практика.

Податкові зміни

З 2026 року держава змінює підхід до оподаткування. Найперше це відчують банки: протягом року вони сплачуватимуть податок на прибуток за ставкою 50%. Для ринку алкоголю й тютюну починається етап електронного контролю: із січня до жовтня система працюватиме в тестовому режимі, а з 1 листопада – у постійному.

Є зміни і для тих, кому банк прощав частину боргу. Якщо списана частина суми, податок доведеться сплатити лише з різниці, що перевищує чверть мінімальної зарплати. Списані проценти, комісії та штрафи не оподатковуватимуться.

З 1 січня охоронні компанії втратять можливість працювати за спрощеною системою і будуть змушені перейти на загальну. Це означає нові податкові вимоги та інший облік, тож бізнесу доведеться адаптуватися заздалегідь.

Держава рухається до жорсткішого контролю, але робить це поетапно, залишаючи час на підготовку та забезпечуючи зрозумілі правила для людей і підприємств.

Звітність в репродуктивній медицині

З 2026 року в Україні запроваджуються нові правила звітності для клінік, які займаються лікуванням безпліддя та допоміжними репродуктивними технологіями.

Медзаклади подаватимуть детальні річні звіти про те, скільки програм лікування вони провели, скільки було вагітностей, пологів та можливих ускладнень. Також у звітах з'явиться більше інформації про самі процедури, наприклад, скільки ембріонів переносили, на якій стадії розвитку та в якому віці були пацієнтки.

Держава також збиратиме дані про сурогатне материнство з поділом на українських та іноземних замовників. Для пацієнтів це означає більше прозорості і розуміння, наскільки ефективним та безпечним є таке лікування.

Плюс у тому, що Україна наближає свої правила до євросоюзівських стандартів і зможе краще контролювати якість медичних послуг. Мінус – для клінік зросте обсяг паперової та електронної роботи, а звіти доведеться зберігати 15 років.

Стаж людям, які пережили полон

Держава запроваджує нові правила, за якими людям, що пережили полон через війну, буде зарахований страховий стаж. Час, проведений у неволі, не зникне зі стажу і не зменшить майбутню пенсію. Держава сплачуватиме за таких людей єдиний соціальний внесок (ЄСВ), розраховуючи його з мінімальної зарплати.

Ці правила стосуються цивільних осіб, яких офіційно визнано такими, що були незаконно позбавлені свободи через збройну агресію проти України. Вони не поширюються на військових та поліцейських, для них діють окремі механізми.

Людині не потрібно платити внески чи збирати довідки, усі розрахунки робить Пенсійний фонд на основі держреєстру. ЄСВ нараховується за весь період полону і ще протягом шести місяців після звільнення, щоб людина мала час на відновлення та повернення до нормального життя. Система працює автоматично.

Нові правила для виноробів

З 1 січня почнуть діяти нові правила для тих, хто вирощує виноград і виробляє вино. Закон стосується виноробів, фермерів та компаній, які переробляють, розливають і продають вина, але не зачіпає людей, які роблять вино лише для себе вдома. Виробникам дали час підготуватися до 1 січня 2028 року.

Головна зміна – створення реєстру. Це державна система, у якій буде зібрана інформація про виноградники, виробників та учасників ринку. Щороку виробники мають подавати прості електронні звіти про врожай, виробництво і запаси.

Країну також поділять на виноробні зони залежно від клімату та умов вирощування винограду. Водночас виробники отримають право реєструвати назви своїх вин за регіонами, щоб захистити унікальні місцеві бренди.

Законодавці вважають, що їх ініціатива зробить українське вино більш якісним та відкриє нові можливості для його експорту, а запроваджені правила наблизяться до євросоюзівських. Правда, тепер виробники матимуть більше клопотів і витрат.

Новий календар щеплень

Наказ про календар щеплень оновлює підхід до захисту здоров'я. Держава приділятиме більше уваги профілактиці важких хвороб. Зокрема, запускається вакцинація від вірусу папіломи людини для дівчат підліткового віку, яка допомагає запобігти деяким видам раку. Також змінюються правила щеплень від гепатиту та туберкульозу, щоб краще захистити новонароджених з груп ризику.

● Важливе нововведення – повний перехід на безпечнішу вакцину проти поліомієліту, яка не має додаткових ризиків. Людям також залишають більше свободи у виборі захисту: за власний кошт можна зробити щеплення від грипу, пневмококу, менінгококу, вітрянки, гепатиту А та інших інфекцій. Це зручно для тих, хто часто подорожує або хоче додатково подбати про своє здоров'я.

Ще один плюс нових правил – зрозуміла система для тих, хто пропустив вакцинацію. Мінус – календар стає складнішим, тож успіх змін залежатиме від того, наскільки чітко влада пояснить громадянам нові правила.

Підтримка для сімей з дітьми

Парламент ухвалив закон, який по-новому вибудовує систему підтримки сімей з дітьми і полегшує поєднання батьківства з роботою та навчанням. З 1 січня оновлюється допомога при народженні дитини: одноразова виплата становитиме 50 тис. грн. Також запроваджується щомісячна допомога з догляду за дитиною до одного року в розмірі 7 тис. грн, а для дітей з інвалідністю – 10,5 тис. грн.

Виплата "єЯсла" призначена для батьків, які після досягненням дитиною однорічного віку вийшли працювати. Її платитимуть до досягнення дитиною трьох років. Хоча ця виплата запрацює з 2027 року, у 2026-му передбачений перехідний розмір: 8 тис. грн на місяць і 12 тис. грн для дітей з інвалідністю.

Виплата "єСадок" для сімей, яким не надали місце в комунальному дитсадку, почнеться з 1 січня 2028 року. Для першокласників з 2026 року передбачений одноразовий "пакунок школяра" в розмірі 5 тис. грн на одяг та навчальні речі.

Підтримка сімей, кажуть чиновники, стає системною та більш справедливою, ближчою до потреб родин. Недоліки – складність і поетапне впровадження: людям доведеться уважно стежити за датами та правилами, щоб не пропустити виплати.

