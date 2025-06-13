Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:10
Просмотров: 98

КМІС: 58% українців вважають, що підтримка з боку США слабшає і Вашингтон тисне на Україну заради поступок

КМІС: 58% українців вважають, що підтримка з боку США слабшає і Вашингтон тисне на Україну заради поступок

Ще 32% сприймають США як надійного союзника, який хоче прийнятного для України миру. У європейській підтримці переконані 64% людей проти 24%. https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1536&page=1

Торік у грудні понад половину (54%) опитаних оптимістично ставилося до президентства Дональда Трампа. Однак уже в березні більшість (73%) поділяла думку, що його обрання — поганий сценарій для України.

Разом з тим, 90% респондентів добре ставляться до звичайних американців, і лише 3% — погано. До влади США негативно ставляться 68% опитаних, позитивно — 24%.

Як пише Politico, у 24 країнах провели дослідження Pew Research Center — результати показали зниження популярності США за кордоном після повернення Трампа в Білий дім. Винятком у Європі є угорці, більшість з яких довіряє Трампу.

Графік 1. А з яким твердженням щодо підтримки Європою / США України Ви згодні в більшій мірі?

КМІС: 58% українців вважають, що підтримка з боку США слабшає і Вашингтон тисне на Україну заради поступок

Графік 2. Як Ви думаєте, добре чи погано для України, що Президентом США є Дональд Трамп?

КМІС: 58% українців вважають, що підтримка з боку США слабшає і Вашингтон тисне на Україну заради поступок

Графік 3. Як Ви загалом зараз ставитеся…?

КМІС: 58% українців вважають, що підтримка з боку США слабшає і Вашингтон тисне на Україну заради поступок

Джерело: https://t.me/babel/69580

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Понад 267 гектарів території Харківської області розміновано за тиждень
Сегодня 07:39    0
Брехня: «війна з Україною – це братовбивча боротьба між двома державами зі спільними мовою та культурою»
Сегодня 07:30    34
В Нацбанку попередили про шахрайську розсилку від нібито їхнього імені
Сегодня 07:21    39
"Повернути рф до "Ліги націй" та жити з результатами в довгостроковій перспективі": Келлог окреслив своє бачення завершення війни в Україні
Сегодня 07:12    45
Окупанти перекладають відповідальність за неспроможність надати комунальні послуги
Сегодня 07:03    44
Розтрата майже 4 млн грн: САП та НАБУ повідомили про підозру директору державного підприємства
Сегодня 06:54    49
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что обещание принять Украину в НАТО остаётся в силе, даже если это не будет прямо указано в коммюнике саммита в Гааге
Сегодня 06:46    54
У травні в Україні загинули щонайменше 183 мирні жителі, ще 836 дістали поранення, – ООН
Сегодня 06:37    58
Сгоревший бомбардировщик в феврале летал с ракетами у северной Норвегии
Сегодня 06:28    82
ЄС відкрив ринок для українського насіння: які культури потрапили в список
Сегодня 06:19    68
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 