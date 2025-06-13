КМІС: 58% українців вважають, що підтримка з боку США слабшає і Вашингтон тисне на Україну заради поступок

Ще 32% сприймають США як надійного союзника, який хоче прийнятного для України миру. У європейській підтримці переконані 64% людей проти 24%. https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1536&page=1

Торік у грудні понад половину (54%) опитаних оптимістично ставилося до президентства Дональда Трампа. Однак уже в березні більшість (73%) поділяла думку, що його обрання — поганий сценарій для України.

Разом з тим, 90% респондентів добре ставляться до звичайних американців, і лише 3% — погано. До влади США негативно ставляться 68% опитаних, позитивно — 24%.

Як пише Politico, у 24 країнах провели дослідження Pew Research Center — результати показали зниження популярності США за кордоном після повернення Трампа в Білий дім. Винятком у Європі є угорці, більшість з яких довіряє Трампу.

Графік 1. А з яким твердженням щодо підтримки Європою / США України Ви згодні в більшій мірі?

Графік 2. Як Ви думаєте, добре чи погано для України, що Президентом США є Дональд Трамп?

Графік 3. Як Ви загалом зараз ставитеся…?

Джерело: https://t.me/babel/69580

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