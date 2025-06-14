“Конотопська відьма” на варті моря: підрозділ Group 13 отримав морський дрон MAGURA V7

Підрозділ ГУР МО України Group 13 отримав новітній морський дрон MAGURA V7. Борт отримав символічне ім’я “Конотопська відьма” — на честь культурно-благодійного проєкту, у межах якого й було зібрано кошти на його придбання.

MAGURA V7 — це сучасна багатофункціональна платформа морського ударного дрона, що здатна нести ракетне озброєння. Вона вже довела свою ефективність: саме ця модель вперше в історії морських безпілотників знищила два російські вертольоти Мі-8 і два винищувачі Су-30.

“Вдячні всім, хто долучився до цієї справи. Вже скоро наша “Конотопська відьма” наводитиме жах на російських моряків та пілотів”,— сказала представниця Group 13 з позивним “Ксена”.

Дрон придбали завдяки спільним зусиллям Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, ініціативи Teatr.org.ua, Благодійного фонду Діани Подолянчук та Головного управління розвідки. Протягом кількох місяців тривав збір коштів, до якого долучилися тисячі українців. У результаті вдалося зібрати 8 мільйонів гривень.

“Коли культура та армія обʼєднуються — ворог не має шансів. І це не просто співпраця, це спільна, запекла боротьба за свободу і майбутнє України ”, — сказав Євген Нищук, генеральний директор-художній керівник Театру Франка.

Під час передачі дрона символічні підписи на його корпусі залишили директор Театру Франка Євген Нищук, актори вистави, представники компанії Teatr.org.ua Владислав Сівак та Назар Грищук. У відповідь бійці Group 13 передали театру підписаний бойовий прапор.

“Цей проєкт — доказ того, що навіть мистецтво здатне бити по ворогу, якщо стоїть на захисті країни”, — зазначила голова благодійного фонду Діана Подолянчук.

Разом — до Перемоги. Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

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