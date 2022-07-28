Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів – британська розвідка

Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів, заявила британська розвідка 28 липня в своєму щоденному звіті, пише Радио Свобода

«Їхні сили, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого Росією Херсона. Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три мости через річку Дніпро, на які Росія покладається для постачання територій, що опинилися під її контролем», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у твітері Міністерства оборони Великої Британії.

«Один із них, 1000-метровий Антонівський міст поблизу Херсона, був пошкоджений минулого тижня. 27 липня 2022 року Україна знову вдарила по ньому, і дуже ймовірно, що зараз переправа – непридатна», – додали у розвідці.

Там також наголосили, що 49-та армія Росії дислокується на західному березі Дніпра і зараз виглядає дуже вразливою.

«Так само місто Херсон, найбільш політично значущий населений пункт, окупований Росією, зараз практично відрізаний від інших окупованих територій. Його втрата серйозно підірве спроби Росії зобразити окупацію як успіх», – підсумували в британській розвідці.

Агентство Телевидения Новости