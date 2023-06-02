КП “Харківводоканал” проводить роботу за допомогою високотехнологічного обладнання

Фахівці КП «Харківводоканал» застосовують високотехнологічне обладнання для проведення діагностики водопровідних мереж.

Як повідомив начальник лабораторії діагностики роботи водопровідних мереж комплексу «Харківводопостачання» Микола Волошин, система телеінспекції «Rausch», надана Посольством Швейцарії, виконує великий спектр завдань під час обстеження трубопроводів різних діаметрів.«Ця система була задіяна для комплексного обстеження ділянки водопровідної магістралі на вул. Сумській. У ході досліджень за багатьма параметрами виявлено численні пошкодження трубопроводу, тому було ухвалене рішення замінити технічно зношену ділянку магістралі. Зараз виконуються роботи з перекладання», – зазначив Микола Волошин.Також він повідомив, що підприємство використовує це обладнання протягом кількох місяців, і результати проведених досліджень є безпомилковими. Паралельно застосовується і традиційна технологія визначення прихованих витоків води. Однак закордонна система телеінспекції, за його словами, більш ефективна і дозволяє точно знаходити пошкодження водоводів у важкодоступних місцях, зокрема, під проїжджою частиною.

Агентство Телевидения Новости