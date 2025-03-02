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кремль перетворив інтернет на інформаційне гетто

кремль перетворив інтернет на інформаційне гетто

Ще у січні 2024 року, після того, як у росії стався масштабний збій інтернету, пропагандистка скабєєва, за її словами, «навіть, зраділа довгоочікуваному цифровому детоксу».

Проте інформаційна «детоксикація» росіян триває набагато довше – і не через випадкові збої, а через цілеспрямовану діяльність кремля.

Перетворюватися на інформаційне гетто росія почала ще до повномасштабного вторгнення, а потім тенденція лише посилилась.

Найбільш показовим став минулий рік. Аналітики проєкту «На Связи» довели, що більшість шатдаунів, які сталися у російському сегменті мережі протягом 2024 року, були спланованими акціями з метою блокування конкретних сервісів або тестування майбутніх блокувань.

Джерело: https://t.me/spravdi/45314

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