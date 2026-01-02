росія готується до подальшої мілітаризації дітей і молоді, вже не маскуючи військову підготовку під соціальні та освітні ініціативи. Черговим кроком стало оголошення про намір включити керування безпілотниками до нормативів всеросійського комплексу ГТО – програми, яка формально позиціонується як система фізичного виховання населення.

Паралельно федеральна влада анонсувала розробку нової системи показників «зміцнення здоров’я та фізичного розвитку дітей», у якій окремий акцент зроблено на підготовці до військової служби. Таким чином, критерії фізичного розвитку фактично прив’язують до майбутньої придатності до армії, стираючи межу між оздоровленням і військовою мобілізацією.

Окремо російські посадовці заявили про плани розширити державне регулювання військово-спортивної підготовки дітей, прирівнявши її до освітньої діяльності. Це означає формалізацію та легітимізацію військово орієнтованих практик у середовищі неповнолітніх із залученням державних інституцій.

Такі рішення вписуються у ширшу стратегію мілітаризації російського суспільства та системного залучення дітей до підготовки, пов’язаної з війною. Під прикриттям «фізичного виховання» держава дедалі активніше вибудовує інфраструктуру раннього формування у дітей навичок, релевантних для бойових дій.

На регіональному рівні цей процес набуває відверто демонстративних форм. Мілітаризацію поширили навіть на новорічні заходи: дітей катають на бойовій техніці, дозволяють стріляти з вогнепальної зброї, а «діди морози» приїжджають до малюків на танках. Символи війни остаточно інтегрують у дитячий простір, нормалізуючи насильство та армію як елемент повсякденного життя з наймолодшого віку.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»