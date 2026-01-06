Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:12
Просмотров: 86

Криптовалютний резерв Венесуели оцінили у рекордні $ 67 мільярдів

Криптовалютний резерв Венесуели оцінили у рекордні $ 67 мільярдів

Біткоїн BTC різко підскочив до $ 93 000 після новини про затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро американськими силовиками за звинуваченням у наркоторгівлі. Однак для крипторинку головним фактором стала не політика, а інформація про можливі гігантські запаси BTC у Венесуели.

За даними дослідників Bradley Hope та Clara Preve, уряд країни міг накопичити прихований резерв у біткоїнах та стейблкоїнах на суму від $ 56 до $ 67 млрд. Початок цього процесу відносять до 2018 року, коли Каракас почав продавати золото з Орінокського гірничого району й частину виторгу конвертувати у BTC. Лише одна транша у 400 000 біткоїнів, куплених приблизно по $ 5 000, сьогодні оцінюється у $ 36 млрд.

Подальше накопичення відбувалося через розрахунки за нафту в USDT, які частково переводилися у BTC, а також завдяки конфіскації майнінгових операцій та схемам «нафта за криптовалюту» у 2023−2025 роках. Загальні оцінки сягають понад 600 000 BTC, що ставить Венесуелу в один ряд із найбільшими власниками криптовалюти у світі — поряд із BlackRock та MicroStrategy.

Для ринку це означає потенційний шок: продаж Німеччиною 50 000 BTC у 2024 році спричинив падіння на 15−20%. Запаси у 12 разів більші можуть мати зовсім інший масштабний вплив. Аналітики розглядають три сценарії: замороження активів і передача їх у розпорядження Мінфіну США; використання як стратегічного резерву; або екстрений розпродаж, який вважають найменш ймовірним.

Якщо біткоїни залишаться замороженими чи стануть частиною стратегічного резерву, це фактично означатиме вилучення значної частини пропозиції з ринку. Такий «лок-ап» може підтримати високі ціни на BTC у першому кварталі 2026 року, навіть попри короткострокову волатильність. На думку експертів, справжній вплив Венесуели тепер визначається не нафтою, а її криптовалютними активами.

Джерело: noworries.news

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Венесуела. Союзники росії знищуються — це добре для України - Ярош
Сегодня 08:00    99
Подсанкционные нефтяные танкеры бегут из Венесуэлы, игнорируя блокаду США
Сегодня 07:39    81
Марко Рубіо матиме провідну роль в керуванні Венесуелою, - Bloomberg
05.01.2026 08:42    77
Поки Кремль марить про «можемо повторити», а диктатори трясуть золотими автоматами, США за 3 години закрили питання з Венесуелою
05.01.2026 07:37    139
Мадуро пал, путин в уме
05.01.2026 07:35    177
Почему США в Венесуэле сделали ставку на вице-президента Делси Родригес
05.01.2026 07:22    152
Трамп виклав надзвичайне бачення використання американської сили в Латинській Америці
05.01.2026 06:46    153
Арешт Ніколаса Мадуро: що кажуть у світі про затримання президента Венесуели
05.01.2026 06:17    216
Від водія автобуса до диктатора: наркотерорист Ніколас Мадуро під вартою у США. Чим запам'ятався президент Венесуели
04.01.2026 11:44    129
Штучний курc рубля до світових валют грабує росіян
04.01.2026 11:30    148
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 