Криптовалютний резерв Венесуели оцінили у рекордні $ 67 мільярдів

Біткоїн BTC різко підскочив до $ 93 000 після новини про затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро американськими силовиками за звинуваченням у наркоторгівлі. Однак для крипторинку головним фактором стала не політика, а інформація про можливі гігантські запаси BTC у Венесуели.

За даними дослідників Bradley Hope та Clara Preve, уряд країни міг накопичити прихований резерв у біткоїнах та стейблкоїнах на суму від $ 56 до $ 67 млрд. Початок цього процесу відносять до 2018 року, коли Каракас почав продавати золото з Орінокського гірничого району й частину виторгу конвертувати у BTC. Лише одна транша у 400 000 біткоїнів, куплених приблизно по $ 5 000, сьогодні оцінюється у $ 36 млрд.

Подальше накопичення відбувалося через розрахунки за нафту в USDT, які частково переводилися у BTC, а також завдяки конфіскації майнінгових операцій та схемам «нафта за криптовалюту» у 2023−2025 роках. Загальні оцінки сягають понад 600 000 BTC, що ставить Венесуелу в один ряд із найбільшими власниками криптовалюти у світі — поряд із BlackRock та MicroStrategy.

Для ринку це означає потенційний шок: продаж Німеччиною 50 000 BTC у 2024 році спричинив падіння на 15−20%. Запаси у 12 разів більші можуть мати зовсім інший масштабний вплив. Аналітики розглядають три сценарії: замороження активів і передача їх у розпорядження Мінфіну США; використання як стратегічного резерву; або екстрений розпродаж, який вважають найменш ймовірним.

Якщо біткоїни залишаться замороженими чи стануть частиною стратегічного резерву, це фактично означатиме вилучення значної частини пропозиції з ринку. Такий «лок-ап» може підтримати високі ціни на BTC у першому кварталі 2026 року, навіть попри короткострокову волатильність. На думку експертів, справжній вплив Венесуели тепер визначається не нафтою, а її криптовалютними активами.

Джерело: noworries.news

