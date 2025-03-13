Кстати, Трамп добился очередной великой геополитической победы

Завершились выборы в Гренландии (собственно, вероятно вся эта истерика США была нацелена на них), где фаворитом считалась националистическая партия за отделение от Дании. Они не поддержали притязания Трампа и мягко отшивали ухажора, но продвигали идею независимости от своего патрона. Трамп, очевидно, рассчитывал на их победу, и собирался потом через них давить на все эти референдумы.

Однако жители острова так сильно преисполнились любовью к Трампу и его идеям, что на выборах нежданно для всех победила центристская партия, которая «совсем этого не ожидала». С 31% голосом она набрала в три с половиной раза больше чем в 2021, а партия националистов пришла второй. Центристы выступают за «независимость от Дании в дальной перспективе», но отвергают любые притязания Трампа и отвергают идею аннексии от США.

Теперь начинаются переговоры о коалиции. Если победители объединятся с националистами, то в Дании ожидают, что Гренландия все же начнет курс на более сильную автономию и тема независимости никуда не уйдет, но не будет агрессивно продвигаться. Если же коалицию сформируют с «левыми», тогда вероятно сохранится текущий курс.

Ошарашенные победители тем временем заявили что хотели бы «единства» особенно учитывая «все международные процессы».

Трамп — великий, и сумел за 2 месяца сломать рейтинг националистам и привел к победе «центристов». Браво!

Джерело: https://t.me/sofasignals/7406

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